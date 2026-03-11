Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|
11.03.2026 05:58:00
Intuit Stock Has Been Crushed This Year. How Much Further Could It Fall?
Shares of financial software maker Intuit (NASDAQ: INTU) have taken a massive beating this year. While the S&P 500's year-to-date return is about flat, Intuit stock has plunged. Indeed, shares traded as low as $349 at one point this year. While the stock is now trading well above this low, it's still down more than 30% year to date.This dramatic underperformance comes as investors grow increasingly concerned about the potential for artificial intelligence (AI) to disrupt software business models like Intuit's.But the company's actual financial results haven't been negatively impacted by AI so far. If anything, Intuit has benefited from AI.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Intuit Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intuit Inc.
|379,15
|-2,77%
