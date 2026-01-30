Time Aktie

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

Intuit Stock Is Down 24% Already In 2026. Time to Buy?

Intuit (NASDAQ: INTU) stock has fallen sharply so far in 2026, despite reporting a solid fiscal first quarter in November and reiterating its full-year outlook for double-digit revenue and earnings growth.So why has Intuit taken a beating? It seems to be part of a broader market theme in which investors are rerating software stocks to lower valuations. Investors seem to be worried that, in an era of AI, their business models could be disrupted. In turn, many investors think that software companies should trade at lower valuation multiples.But has Intuit's stock sell-off gone too far? After all, the stock is down 24% year to date.
