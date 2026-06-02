Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
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02.06.2026 20:04:07
Intuit Stock Slides After Goldman Downgrades To Sell
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Nachrichten zu Intuit Inc.
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02.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
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02.06.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 schließt im Plus (finanzen.at)
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02.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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02.06.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
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02.06.26
|Pluszeichen in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
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02.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
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02.06.26
|Handel in New York: S&P 500 gibt zum Start nach (finanzen.at)
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02.06.26
|Starker Wochentag in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)