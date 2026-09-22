Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|
22.09.2026 20:43:37
Intuit Stock Slides Amid Meta's AI Collaboration Uncertainty
This article Intuit Stock Slides Amid Meta's AI Collaboration Uncertainty originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuit Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intuit von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
22.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Intuit Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intuit Inc.
|253,30
|-5,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.