Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
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19.11.2026 22:24:46
Intuit Stock Tumbles On Q1 Earnings, Soft Outlook, Mailchimp Divestiture
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Nachrichten zu Intuit Inc.
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18.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intuit von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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18.11.26
|Ausblick: Intuit legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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17.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
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17.11.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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17.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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17.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
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17.11.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt im Minus (finanzen.at)
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17.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Intuit Inc.
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