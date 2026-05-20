Workforce Aktie
ISIN: ZAE000087847
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20.05.2026 22:22:20
Intuit Stock Tumbles On Q3 Earnings, 17% Workforce Reduction
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