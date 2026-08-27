Intuit zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Intuit äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 USD je Aktie in den Büchern standen.

Intuit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,35 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,46 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,90 Prozent auf 21,45 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at