Intuitive Machine a Aktie

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WKN DE: A3D5BY / ISIN: US46125A1007

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13.11.2026 06:19:59

Intuitive Machines: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR) announced record quarterly revenue of $269 million and positive free cash flow as it expanded satellite manufacturing and operations. Converting contracted backlog (work booked but not yet fulfilled) into predictable operating cash flow determines whether the company can scale beyond single launch events. Three things management said on the call stand out.

The company ended the quarter with $1.9 billion in backlog across civil, commercial, and defense customers. Converting that pipeline predictably allows management to schedule manufacturing capacity and supply orders long before launch dates.

Intuitive Machines is shifting from isolated payload drops to continuous lunar communications, navigation, and heavy cargo transport. NASA expanded its Commercial Lunar Payload Services (CLPS) framework into a multi-year program, unlocking larger long-term service agreements.

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