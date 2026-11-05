Intuitive Machine a Aktie

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WKN DE: A3D5BY / ISIN: US46125A1007

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05.11.2026 05:25:43

Intuitive Machines and Rocket Lab: A Comparison of Spiking Sales Versus Steady Revenue

Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR) primarily generates revenue by developing specialized aerospace products and delivering support services for robotic space exploration.

Between August and November, it secured tracking satellite contracts for the Space Development Agency and the Jet Propulsion Laboratory, and it completed the in-orbit commissioning of an SXM-11 spacecraft, while also booking a commercial order for two platform systems.

Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) primarily earns revenue by providing orbital launch vehicle services and manufacturing advanced spacecraft components for global clients.

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Intuitive Machines Inc Registered Shs -A- 8,04 4,09% Intuitive Machines Inc Registered Shs -A-
Rocket Lab Corporation Registered Shs 42,80 3,51% Rocket Lab Corporation Registered Shs

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