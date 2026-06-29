Intuitive Machine a Aktie
WKN DE: A3D5BY / ISIN: US46125A1007
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29.06.2026 22:05:00
Intuitive Machines Stock Is Falling: What Investors Need to Understand
Intuitive Machines (NASDAQ: LUNR) stock hit $46.75 in late May. It trades near $18.70 today. That is a 60% collapse in roughly four weeks, and investors deserve a clear explanation of what actually happened -- because the business didn't fall 60%.The first factor was SpaceX. When Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) went public at a $1.75 trillion valuation, institutional money rotated directly into it. Smaller, publicly traded space names absorbed the exit pressure. Intuitive Machines was the most liquid of those names, so it absorbed the most selling.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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