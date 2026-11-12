Intuitive Machines Stock Rises 14% As Q3 Revenue Jumps

(RTTNews) - Intuitive Machines, Inc. (LUNR)on Thursday gained 14.37 percent, rising $1.75 to $13.93. Third-quarter revenue surged to $269.35 million from $52.44 million a year earlier, driven by $215.12 million in product revenue. Net loss narrowed to $4.02 million from $6.84 million, while loss per share improved to $0.02 from $0.06.

The stock opened at $14.37 and traded between $13.56 and $14.61, compared with the previous close of $12.18 on the Nasdaq. Volume reached 11.20 million shares, above the average of 8.24 million.

For the first nine months, revenue rose to $662.25 million from $165.27 million, while net loss attributable to the company widened to $87.85 million from $43.42 million. The 52-week trading range is $7.78 to $46.75.