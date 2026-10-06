Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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07.10.2026 00:20:01
Intuitive Machines vs. Redwire: Which Space Race Stock Is a Better Buy in 2026?
The race to commercialize space is accelerating, leaving investors to choose between specialized lunar services and broad-market hardware. Should you back Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR) or Redwire (NYSE:RDW) for your portfolio?
Intuitive Machines focuses on lunar delivery and data relay, positioning itself as a core contractor for future Moon missions. Redwire provides a wider range of components and autonomous systems for national security and commercial labs. Both companies represent high-stakes bets on the growth of the emerging space economy.
Intuitive Machines provides lunar infrastructure, including spacecraft, data transmission networks, and delivery services. As a player among defense stocks, the company maintains significant contracts such as the Near Space Network and the Lunar Terrain Vehicle development. It services major customers like NASA and EchoStar Holding Corp. (NASDAQ:ECHO). Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as a high percentage of revenue comes from government agencies.
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Analysen zu Redwire Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Intuitive Machines Inc Registered Shs -A-
|12,78
|-4,16%
|Redwire Corp Registered Shs
|9,12
|-4,10%
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