Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
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09.11.2026 15:55:00
Intuitive Surgical (ISRG) Just Grew Revenue 22%. Why Is the Stock Still Down This Year?
The more investing experience you have under your belt, the less surprised you'll be by things that don't seem to make sense. For example, robotic surgery giant Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) reported its third-quarter earnings on Oct. 20, featuring revenue up 22% year over year, to $3 billion, but its share price over the past year is down 17% (as of Nov. 5).
What gives? Well, over the past month, the stock is up 15%. So Intuitive's good performance was recognized. But why the decline in the first place? Well, there are several explanations.
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