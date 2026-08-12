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WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204

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12.08.2026 15:00:00

Intuitive Surgical (ISRG) Stock Has Plunged 33% in 2026. Here's Why One Fund Manager Remains Bullish -- and Why I Do, Too.

If you're not familiar with Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG), know this: It's a massive robotic surgical systems specialist, with a recent market value topping $135 billion. That market value was quite a bit higher not so long ago, though -- because while the stock has averaged annual gains of 17% over the past decade, it's down 33% so far in 2026.Two key concerns about the company are competition from China and also, potentially, from OpenAI and artificial intelligence (AI). That might have caused some to sell the stock or simply to steer clear. But the new, lower price should still entice long-term believers: Intuitive Surgical's forward price-to-earnings (P/E) ratio was recently 35, well below its five-year average of nearly 54.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Bullish 27,48 11,57% Bullish
Intuitive Surgical Inc 347,80 -0,13% Intuitive Surgical Inc

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Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.
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