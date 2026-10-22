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22.10.2026 06:31:29
Intuitive Surgical legte Quartalsergebnis vor
Intuitive Surgical hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,81 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Intuitive Surgical 28,76 ARS je Aktie erwirtschaftet.
Intuitive Surgical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4 572,53 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3 328,08 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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