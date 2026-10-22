Intuitive Surgical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Intuitive Surgical hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Intuitive Surgical 1,95 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent auf 3,05 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at