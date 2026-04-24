Intuitive Surgical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Intuitive Surgical hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 35,89 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 22,50 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 65,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3 929,02 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 2 378,54 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at