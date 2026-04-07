Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
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07.04.2026 16:15:00
Intuitive Surgical Stock: The Dark Horse in the Massive Anti-Obesity Market
There's been growing excitement in the anti-obesity market in recent years. New GLP-1 drugs have been providing patients with highly effective and relatively safe ways to achieve significant weight loss. People can lose more than 20% of their body weight, reduce their cardiovascular risk, and become much healthier in the process.But there's a catch. A problem with GLP-1 medications is that many people who stop taking them regain all the weight that they lost. In some cases, they may become even heavier. On top of this, the drugs can come with troubling side effects, making it challenging to stick with them for the long term. For many patients, they've turned to another option: weight loss surgery. A possible big winner here is Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG). Here's why it can potentially be a dark horse in the anti-obesity market, and why it can be an excellent buy today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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