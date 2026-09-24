Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|
24.09.2026 10:44:00
Intuitive Surgical Stock Has Plunged 29% This Year. Is the Market Overreacting?
Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) shareholders are used to winning. But they have done nothing but lose so far in 2026. The giant medical device stock has plunged roughly 29% year to date.
Is the market responding to real risks with Intuitive's underlying business? Or is it overreacting to overblown fears?
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuitive Surgical Inc
Analysen zu Intuitive Surgical Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intuitive Surgical Inc
|350,05
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.