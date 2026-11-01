Intuitive Surgical Stock Just Fell Despite a 22% Revenue Jump. Here's What Investors Are Missing.

Shares of Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) fell after the surgical robotics company reported earnings on Oct. 20. That drop came despite a 22% revenue jump. The real story that investors are missing is that sales of the da Vinci surgical robot aren't the main driver of the company's revenue. Here's what is.

The big concern about surgical robotics right now is that competition is heating up. Medtronic (NYSE: MDT) and Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) have each entered the fray. Both are well-respected medical device makers, so they are likely to gain traction with devices that compete against Intuitive Surgical's da Vinci system. Investors appear to view this as a material threat to Intuitive Surgical's growth prospects.

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