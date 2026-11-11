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11.11.2026 06:31:29
Inui Warehouse: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Inui Warehouse präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 48,87 JPY. Im letzten Jahr hatte Inui Warehouse einen Gewinn von -11,080 JPY je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Inui Warehouse 11,31 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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