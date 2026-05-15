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15.05.2026 06:31:29
Inui Warehouse: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Inui Warehouse veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Inui Warehouse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,82 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 27,73 JPY je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,87 Prozent auf 8,94 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 33,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 199,88 JPY je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 33,64 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Inui Warehouse 31,77 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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