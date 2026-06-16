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16.06.2026 06:31:29
INUNEKO-SEIKATSU stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
INUNEKO-SEIKATSU hat am 15.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 216,19 JPY. Im Vorjahr waren 79,36 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 54,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,49 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,90 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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