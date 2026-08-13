Inuvo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Inuvo hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inuvo -0,100 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Inuvo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 66,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 22,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at