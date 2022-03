Invacare: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Invacare hat am 09.03.2022 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,080 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 226,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 224,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Invacare hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,680 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,630 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Invacare im vergangenen Geschäftsjahr 872,46 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Invacare 850,69 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,737 USD und einen Umsatz von 886,01 Millionen USD beziffert.

