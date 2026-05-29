Invent Medic Sweden AB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Invent Medic Sweden AB hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Invent Medic Sweden AB mit einem Umsatz von insgesamt 2,1 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at