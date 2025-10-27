Invent Medic Sweden AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Invent Medic Sweden AB äußerte sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,01 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,040 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,5 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,8 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at