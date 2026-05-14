Inventec: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Inventec hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Inventec ein EPS von 0,470 TWD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 200,31 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 157,03 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at