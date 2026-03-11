Inventec gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Inventec hat am 10.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Inventec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,660 TWD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 171,29 Milliarden TWD – das entspricht einem Abschlag von 13,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 197,78 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,42 TWD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,03 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 691,19 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahr hatte Inventec 646,26 Milliarden TWD umgesetzt.

