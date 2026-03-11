|
11.03.2026 06:31:29
Inventec gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Inventec hat am 10.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Inventec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,660 TWD je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 171,29 Milliarden TWD – das entspricht einem Abschlag von 13,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 197,78 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,42 TWD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,03 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 691,19 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahr hatte Inventec 646,26 Milliarden TWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.