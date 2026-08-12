Inventec vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Inventec gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Inventec ein EPS von 0,610 TWD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 269,86 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Inventec 186,58 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at