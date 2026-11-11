Inventec: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Inventec hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,760 TWD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 54,35 Prozent auf 272,09 Milliarden TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 176,29 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at