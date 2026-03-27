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27.03.2026 06:31:29
Inventech Central Hotels informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Inventech Central Hotels hat am 25.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 ILS gegenüber -0,420 ILS im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat Inventech Central Hotels 8,5 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 415,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,7 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,200 ILS beziffert. Im Vorjahr waren -1,580 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,67 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 12,89 Millionen ILS im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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