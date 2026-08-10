Inventech Central Hotels: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Inventech Central Hotels veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 ILS. Im Vorjahresquartal waren -0,340 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 158,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,4 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,2 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at