InventisBio A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

InventisBio A hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

InventisBio A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,18 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat InventisBio A mit einem Umsatz von insgesamt 11,3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,32 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at