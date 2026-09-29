Inventiva Aktie
WKN DE: A2DLV9 / ISIN: FR0013233012
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29.09.2026 15:40:04
Inventiva (IVA) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Sept. 28, 2026
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