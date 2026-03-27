Inventronics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Inventronics hat am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Inventronics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,10 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,000 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Inventronics mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 16,54 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 5,80 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,300 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,31 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 8,25 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at