Inventronics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Inventronics hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Inventronics ein EPS von 0,020 CAD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,67 Prozent auf 2,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at