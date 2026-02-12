12.02.2026 06:31:29

InvenTrust Properties gewährte Anlegern Blick in die Bücher

InvenTrust Properties hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 77,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 71,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,42 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 299,17 Millionen USD gegenüber 274,40 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
