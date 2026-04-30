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30.04.2026 06:31:29
InvenTrust Properties hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
InvenTrust Properties hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 USD erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,29 Prozent auf 82,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 73,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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