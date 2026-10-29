InvenTrust Properties hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

InvenTrust Properties hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 USD, nach 0,080 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 87,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 74,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at