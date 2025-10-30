InvenTrust Properties vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

InvenTrust Properties präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat InvenTrust Properties 74,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at