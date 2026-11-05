Inventure Growth Securities gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Inventure Growth Securities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 INR, nach 0,010 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 128,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 78,2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 178,7 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at