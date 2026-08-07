Inventurus Knowledge Solutions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Inventurus Knowledge Solutions veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,56 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,07 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,94 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 7,40 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at