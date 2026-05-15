Inventurus Knowledge Solutions präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Inventurus Knowledge Solutions hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,31 INR gegenüber 8,88 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,24 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,58 Milliarden INR ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 43,12 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 29,20 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26,64 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 31,94 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at