Inventus Mining: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Inventus Mining lud am 17.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Inventus Mining ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at