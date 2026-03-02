Inverite Insights: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Inverite Insights gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,4 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Inverite Insights einen Umsatz von 0,3 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at