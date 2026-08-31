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31.08.2026 06:31:29
Inverite Insights: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Inverite Insights lud am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,4 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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