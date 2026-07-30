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30.07.2026 06:31:29
Inverite Insights: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Inverite Insights gab am 27.07.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,4 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Inverite Insights vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,060 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,24 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,46 Millionen CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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