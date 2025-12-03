Inverite Insights: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Inverite Insights stellte am 01.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Inverite Insights im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at