Inversiones Tricahue: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Inversiones Tricahue präsentierte in der am 09.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 39,15 CLP gegenüber 51,69 CLP im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Inversiones Tricahue in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 23,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,34 Milliarden CLP. Im Vorjahresviertel waren 1,75 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at